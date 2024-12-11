В Стрельне появится новая школа для 875 учеников с современной инфраструктурой

Новая школа станет частью масштабной жилой застройки.

В Стрельне на Красносельском шоссе построят новую среднюю общеобразовательную школу, рассчитанную на 875 мест. Проект был одобрен Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектировщиком выступает ООО "СТОЛИЦА", заказчиком строительства является ООО "СЗ „КВС-Любоград"". Новая школа станет частью масштабной жилой застройки, дополняя район важным социальным объектом и создавая центральную зону для развития детей и подростков.

В проекте предусмотрены современные учебные классы, спортивные и иные пространства, что позволит организовать не только качественный образовательный процесс, но и разнообразные внеклассные мероприятия.

Также на улице Щербакова построят школу с бассейнами и актовым залом на 550 учеников.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре