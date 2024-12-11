На улице Щербакова построят школу с бассейнами и актовым залом на 550 учеников

Дизайн фасадов станет отличительной чертой здания.

В Санкт-Петербурге появится новая общеобразовательная школа, рассчитанная на 550 мест. Проект был согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре и реализуется на улице Щербакова, участок 25, вблизи дома 7, корпус 1, литера А. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектирование выполнено компанией ООО "Созвездие" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Школа будет оборудована современными учебными помещениями и зонами для внеклассной деятельности.

В здании предусмотрены актовый зал для проведения школьных мероприятий и спортивные залы для занятий физкультурой. Кроме того, проект включает бассейны.

Дизайн фасадов станет отличительной чертой здания — благодаря использованию цветных декоративных металлических элементов школа приобретет яркий и современный вид, выгодно выделяясь на фоне соседних строений.

Также в Сестрорецке построят школу с мастерскими и бассейнами для 500 учеников.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре