В Сестрорецке построят школу с мастерскими и бассейнами для 500 учеников

В школе создадут специализированные мастерские для работы с металлом, деревом и тканями, а также кабинеты для занятий кулинарией.

В Сестрорецке появится новая школа, рассчитанная на 500 мест. Проект был утвержден Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Здание разместится на Приморском шоссе, дом 308, литера А, уточнил портал "Строительный Петербург".

Проектирование осуществлено ООО "СРК СТРОЙСОГЛАСИЕ" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Учебное заведение будет оснащено всем необходимым для разностороннего развития школьников.

В школе создадут специализированные мастерские для работы с металлом, деревом и тканями, а также кабинеты для занятий кулинарией. Для занятий спортом будут предусмотрены спортивные и ритмические залы, а также бассейны, что позволит проводить как учебные, так и внеклассные занятия.

Особое архитектурное решение придаст зданию современный вид: актовый зал круглой формы с выносом на колоннах станет не только функциональным, но и эстетически выразительным элементом, формируя входную группу школы.

Также в Курортном районе построят современную школу с просторными спортивными площадками.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре