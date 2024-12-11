В Курортном районе построят современную школу с просторными спортивными площадками

Она будет рассчитана на 825 мест.

В Курортном районе Санкт-Петербурга появится новая современная школа на 825 мест. Комитет по градостроительству и архитектуре уже согласовал её архитектурно-градостроительный облик. Учебное заведение разместится на Авиационной улице между станциями "Горская" и "Лисий Нос".

По данным портала "Строительный Петербург", проект был разработан ОАО "ЛЕННИИПРОЕКТ" по заказу ООО "УнистройРегион-1". Здание школы спроектировано в форме полукольца, что не только соответствует конфигурации участка, но и создаёт комфортное внутреннее пространство для прогулок и отдыха детей.

Особое внимание уделено благоустройству территории. Проект предусматривает озеленение, а также строительство спортивных объектов. На территории школы появятся площадки для баскетбола и волейбола, а также полноценное футбольное поле.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре