Водителя каршеринга, который стрелял на улице Тельмана, задержали

При нем был аэрозольный пистолет "Пионер".

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе из газового пистолета на улице Тельмана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел вечером 26 апреля во дворе дома №54. У двух мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, случился конфликт с водителем каршеринга "Рено Дастер". Чтобы поставить точку в разговоре, водитель выстрелил несколько раз из пистолета и уехал.

Полиция возбудила уголовное дело по статье хулиганство.

В восьмом часу утра 27 апреля подозреваемого задержали в Спасском переулке. У 34-летнего мужчины изъяли аэрозольный пистолет "Пионер".

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