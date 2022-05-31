Под Петербургом задержан мужчина, обстрелявший своих соседей

Между ними произошел конфликт.

Полицейские Кингисеппского района задержали мужчину, который выстрелил в ходе конфликта из аэрозольного пистолета, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 17 ноября в полицию поступила информация о том, что в Котельском неизвестный избил человека. На месте поймали нетрезвого 39-летнего злоумышленника. Он в результате ссоры, переросшей в драку, выстрелил из своего аэрозольного пистолета в соседей в возрасте 38 и 42 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.TV