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Под Петербургом задержан мужчина, обстрелявший своих соседей
Сегодня, 9:58
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Под Петербургом задержан мужчина, обстрелявший своих соседей

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Между ними произошел конфликт.

Полицейские Кингисеппского района задержали мужчину, который выстрелил в ходе конфликта из аэрозольного пистолета, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 17 ноября в полицию поступила информация о том, что в Котельском неизвестный избил человека. На месте поймали нетрезвого 39-летнего злоумышленника. Он в результате ссоры, переросшей в драку, выстрелил из своего аэрозольного пистолета в соседей в возрасте 38 и 42 лет. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: водитель каршеринга устроил перестрелку на улице Академика Павлова. 

Фото: Piter.TV

Теги: аэрозольный пистолет, котельский
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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