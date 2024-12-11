На Гражданском проспекте мужчина открыл стрельбу

Автомеханик выстрелил в воздух.

Правоохранители задержали автомеханика, стрелявшего из аэрозольного устройства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 2 февраля в полицию поступила информация о том, что около дома 88 по Гражданскому проспекту мужчина выстрелил в воздух из "Пионера". На месте поймали 31-летнего, ранее судимого за наркотики, местного жителя.

Нарушителя доставили в отдел, аэрозольное устройство у него изъяли. Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина помещен в спецприемник.

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Фото: Piter.TV