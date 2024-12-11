  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Гражданском проспекте мужчина открыл стрельбу
Сегодня, 10:22
164
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Гражданском проспекте мужчина открыл стрельбу

0 0

Автомеханик выстрелил в воздух.

Правоохранители задержали автомеханика, стрелявшего из аэрозольного устройства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ночь на 2 февраля в полицию поступила информация о том, что около дома 88 по Гражданскому проспекту мужчина выстрелил в воздух из "Пионера". На месте поймали 31-летнего, ранее судимого за наркотики, местного жителя. 

Нарушителя доставили в отдел, аэрозольное устройство у него изъяли. Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина помещен в спецприемник.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кузнечном неизвестный обстрелял автобус строительной компании. 

Фото: Piter.TV

Теги: аэрозольный пистолет, гражданский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии