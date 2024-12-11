В Кузнечном неизвестный обстрелял автобус строительной компании

В результате никто не пострадал.

Полицейские Приозерского района разыскивают стрелявшего по автобусу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 2 февраля в полицию Приозерска поступила информация о стрельбе из пневматического оружия по транспортному средству в Кузнечном. Около дома 4 по улице Новостроек правоохранители обнаружили автобус "ПАЗ", который принадлежит крупной строительной компании, с разбитым задним стеклом.

В результате никто не пострадал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге юноша случайно выстрелил себе в живот из пистолета.

Фото: Piter.TV