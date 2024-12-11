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В Кузнечном неизвестный обстрелял автобус строительной компании
Сегодня, 8:57
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В Кузнечном неизвестный обстрелял автобус строительной компании

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В результате никто не пострадал.

Полицейские Приозерского района разыскивают стрелявшего по автобусу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 2 февраля в полицию Приозерска поступила информация о стрельбе из пневматического оружия по транспортному средству в Кузнечном. Около дома 4 по улице Новостроек правоохранители обнаружили автобус "ПАЗ", который принадлежит крупной строительной компании, с разбитым задним стеклом.

В результате никто не пострадал, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге юноша случайно выстрелил себе в живот из пистолета. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кузнечное, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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