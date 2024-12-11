В поселке Котельский сгорели микроавтобусы, бытовки и топливо

Крупный пожар тушат в поселке Котельский Кингисеппского района Ленобласти.
Как сообщили Piter.tv в ГКУ "Леноблпожспас", 4 февраля в 13:08 поступило сообщение о пожаре в поселке Котельский. Горело одноэтажное здание площадью 27 квадратных метров и четыре бытовки. Огонь охватил два микроавтобуса.
Также сгорели три ёмкости с дизельным топливом. Была угроза возгорания двух ёмкостей с дизельным топливом. Общее количество ёмкостей – 5 штук, ориентировочным объёмом 30 тонн.
По информации на 14:44 пожар был локализован. Площадь горения около 100 м2.
На данный момент открытое горение ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.
Фото: Леноблпожспас
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