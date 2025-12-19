В деревне Тухтово нетрезвая женщина выстрелила из ружья в машину

Задержанную увезли в отдел, охотничье ружье изъято.

Женщина открыла стрельбу из охотничьего ружья во время конфликта в деревне Тухтово. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 26 января. На месте полиция установила, что 54-летняя злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома, выстрелила в воздух из ружья "Вепрь", поссорившись с 27-летним жителем Сланцев. После дама пробила выстрелом колесо машины Lada Priora, которая принадлежит оппоненту. Никто не пострадал.

Задержанную увезли в отдел, охотничье ружье изъято. Проводится проверка.

Фото: Piter.TV