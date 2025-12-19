  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В деревне Тухтово нетрезвая женщина выстрелила из ружья в машину
Сегодня, 9:59
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Тухтово нетрезвая женщина выстрелила из ружья в машину

0 0

Задержанную увезли в отдел, охотничье ружье изъято.

Женщина открыла стрельбу из охотничьего ружья во время конфликта в деревне Тухтово. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел 26 января. На месте полиция установила, что 54-летняя злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома, выстрелила в воздух из ружья "Вепрь", поссорившись с 27-летним жителем Сланцев. После дама пробила выстрелом колесо машины Lada Priora, которая принадлежит оппоненту. Никто не пострадал. 

Задержанную увезли в отдел, охотничье ружье изъято. Проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что девятиклассник открыл стрельбу в ходе конфликта на проспекте Стачек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, тухтово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии