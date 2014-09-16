На Школьной улице пьяный мужчина стрелял из пневматики

В результате инцидента пострадавших нет.

Полицейские поймали стрелка из пневматического пистолета в Шушарах. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером правоохранителям поступила информация о том, что возле магазина на Школьной улице мужчина стреляет из пневматики и распивает алкоголь. На месте задержали пьяного 44-летнего местного жителя. В результате инцидента пострадавших нет.

Злоумышленника доставили в отдел, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный обстрелял мужчину в Выборге. Уроженцу Армении в больнице диагностировали множественные пулевые ранения туловища, паховой области и ног.

Фото: Piter.TV