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Неизвестный обстрелял мужчину в Выборге
Сегодня, 8:30
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Неизвестный обстрелял мужчину в Выборге

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Пострадавшему в больнице диагностировали множественные пулевые ранения туловища, паховой области и ног.

Неизвестный напал на уроженца Армении в Выборге в Ленобласти. Мужчина госпитализирован. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне днем 25-летний приезжий прибыл к дому на Совхозной улице, где проживает. При выходе из машины незнакомец выстрелил несколько раз в него из пистолета, брызнул в глаза из перцового баллончика и скрылся. Пострадавшему в больнице диагностировали множественные пулевые ранения туловища, паховой области и ног, а также химический ожог глаз. Состояние мужчины оценили как тяжелое. 

На месте происшествия видеонаблюдения нет. Преступника разыскивают, все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Русановской улице подростки ранили ножом в грудь 35-летнего мужчину. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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