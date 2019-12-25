Неизвестный обстрелял мужчину в Выборге

Пострадавшему в больнице диагностировали множественные пулевые ранения туловища, паховой области и ног.

Неизвестный напал на уроженца Армении в Выборге в Ленобласти. Мужчина госпитализирован.

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне днем 25-летний приезжий прибыл к дому на Совхозной улице, где проживает. При выходе из машины незнакомец выстрелил несколько раз в него из пистолета, брызнул в глаза из перцового баллончика и скрылся. Пострадавшему в больнице диагностировали множественные пулевые ранения туловища, паховой области и ног, а также химический ожог глаз. Состояние мужчины оценили как тяжелое.

На месте происшествия видеонаблюдения нет. Преступника разыскивают, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Русановской улице подростки ранили ножом в грудь 35-летнего мужчину.

Фото: Piter.TV