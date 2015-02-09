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Мужчину, который стрелял из пневматики в Сертолово, задержали
Сегодня, 19:44
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Мужчину, который стрелял из пневматики в Сертолово, задержали

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Задержанный переделал пневматический пистолет для стрельбы боевыми патронами.

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали мужчину, который стрелял воздух в Сертолово 1 ноября. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия.

Инцидент произошел у дома №21 по Восточно-Выборгскому шоссе. Подозреваемого задержали у дома №5А на Центральной улице. В момент стрельбы 48-летний мужчина находился у своей машины.

Во время досмотра у подозреваемого изъяли пневматический пистолет "Байкал". Он был переделан под стрельбу боевыми патронами. 

Ранее Piter.TV показал кадры с вечерней перестрелки в Шушарах. 

Фото: Piter.TV

Теги: незаконное хранение оружия, стрельба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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