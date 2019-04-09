  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Конфликт бизнесменов в ресторане на Ушинского привел к стрельбе
Сегодня, 8:30
84
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Конфликт бизнесменов в ресторане на Ушинского привел к стрельбе

0 0

Один из участников переговоров пострадал.

Переговоры бизнесменов закончились стрельбой в одном из ресторанов в Калининском районе. Об этом 11-го июня сообщила "Фонтанка.ру".

Мужчины встретились днем в заведении на улице Ушинского. Разговор перешел на повышенные тона. В результате один из них получил пулевое ранение в живот, а другой скрылся на "Ауди" с места происшествия. Теперь его ищет полиция. 

Ранее Piter.TV рассказывал о стрельбе на овощебазе на Непокоренных. Мужчина дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся на автомобиле BMW Х6.

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, розыск, стрельба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии