Конфликт бизнесменов в ресторане на Ушинского привел к стрельбе

Один из участников переговоров пострадал.

Переговоры бизнесменов закончились стрельбой в одном из ресторанов в Калининском районе. Об этом 11-го июня сообщила "Фонтанка.ру".

Мужчины встретились днем в заведении на улице Ушинского. Разговор перешел на повышенные тона. В результате один из них получил пулевое ранение в живот, а другой скрылся на "Ауди" с места происшествия. Теперь его ищет полиция.

Ранее Piter.TV рассказывал о стрельбе на овощебазе на Непокоренных. Мужчина дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся на автомобиле BMW Х6.

Фото: Piter.TV