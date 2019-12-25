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В подъезде дома на Светлановском проспекте мужчина обстрелял соседа
Сегодня, 11:31
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В подъезде дома на Светлановском проспекте мужчина обстрелял соседа

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сигнальный пистолет изъят.

В Калининском районе полицейские задержали стрелявшего в подъезде дома по Светлановскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 23 октября в полицию поступила информация о стрельбе на первом этаже в доме 101. Прибывшими на адрес правоохранителями был задержан 50-летний жилец, который произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону 36-летнего соседа. 

Злоумышленника доставили в отдел, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пистолет изъят. 

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в стрельбе в автобусе на улице Черкасова задержан. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мелкое хулиганство, светлановский проспект, стрельба в подъезде
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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