В подъезде дома на Светлановском проспекте мужчина обстрелял соседа

В Калининском районе полицейские задержали стрелявшего в подъезде дома по Светлановскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 23 октября в полицию поступила информация о стрельбе на первом этаже в доме 101. Прибывшими на адрес правоохранителями был задержан 50-летний жилец, который произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону 36-летнего соседа.
Злоумышленника доставили в отдел, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пистолет изъят.
Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в стрельбе в автобусе на улице Черкасова задержан.
Фото: Piter.TV
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