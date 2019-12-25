В подъезде дома на Светлановском проспекте мужчина обстрелял соседа

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сигнальный пистолет изъят.

В Калининском районе полицейские задержали стрелявшего в подъезде дома по Светлановскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 23 октября в полицию поступила информация о стрельбе на первом этаже в доме 101. Прибывшими на адрес правоохранителями был задержан 50-летний жилец, который произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону 36-летнего соседа.

Злоумышленника доставили в отдел, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пистолет изъят.

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в стрельбе в автобусе на улице Черкасова задержан.

Фото: Piter.TV