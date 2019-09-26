Нетрезвый мужчина выстрелил в подростка в Петергофе. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 8:07
Юноша не пострадал.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении 61-летнего мужчины. Об этом рассказали в СК РФ. 

Установлено, что 13 марта нетрезвый фигурант, находясь возле дома по Парковой улице в Петергофе, выстрелил из пневматического пистолета в сторону подростка. Юноша не пострадал. 

Задержанному предъявлено обвинение, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. 

Ранее на Piter.TV: трое школьников обстреляли автобус из пневматического пистолета на улице Олеко Дундича. У них произошел конфликт с кондуктором из-за неоплаты проезда. В отношении старшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Фото: пресс-служба СК РФ 

