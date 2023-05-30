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Мужчина выстрелил в парадной дома на Науки в ходе конфликта с соседкой из-за шума
Сегодня, 8:56
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Мужчина выстрелил в парадной дома на Науки в ходе конфликта с соседкой из-за шума

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Сигнальный пистолет изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Калининском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям вечером 31 марта обратилась 26-летняя жительница дома 17к2 по проспекту Науки с информацией о том, что накануне на лестничной клетке сосед выстрелил из сигнального пистолета. Подозреваемый в этом преступлении, 40-летний мужчина, самостоятельно пришел в полицию 1 апреля и выдал светошумовой пистолет. 

По словам стрелявшего, находясь в своей квартире, он услышал громкие звуки и крики, после чего спустился на этаж ниже. Дверь открыла девушка, которая агрессивно ответила отказом прекратить шум, еще там были несколько мужчин. В связи с этим сосед испугался и произвел один предупредительный выстрел в сторону пола. 

Мужчину опросили и отпустили под обязательство о явке. Сигнальный пистолет изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: молодой человек устроил стрельбу на станции метро "Василеостровская". 

Фото: Piter.TV

Теги: проспект науки, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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