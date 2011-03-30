В Отрадном трое мужчин стреляли из ружья по гаражам

Их привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В Отрадном правоохранители задержали троих местных жителей, которые стреляли из ружья на территории гаражей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 29 декабря в полицию поступила информация о хлопках напротив дома 12 по улице Гагарина. На месте обнаружили неизвестных, закрывшихся при виде полицейских в одном из гаражей, также нашли гильзы от охотничьего ружья.

Спустя время мужчины открыли гараж. В нем находились 36-летний владелец, выстреливший в воздух из принадлежащего ему охотничьего ружья, и двое его приятелей, 36 и 35 лет. Их привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском районе неизвестные обстреляли машину.

Фото: Piter.TV