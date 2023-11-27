В Красногвардейском районе неизвестные обстреляли машину

На месте собрали 17 металлических шариков.

Полицейские Красногвардейского района Петербурга разыскивают обстрелявших иномарку.

По информации АН "Оперативное прикрытие", пострадало авто Fiat Ducato 41-летнего жителя Янино. Мужчина рассказал, что инцидент произошел ночью 22 декабря около гипермаркета на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов.

Судя по кадрам, которые были записаны камерой видеонаблюдения, стреляли в машину из пневматического пистолета трое неизвестных. На месте собрали 17 металлических шариков.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на Гостилицком шоссе водитель Mercedes открыл стрельбу в дорожном конфликте.

Фото: Piter.TV