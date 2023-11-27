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В Красногвардейском районе неизвестные обстреляли машину
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В Красногвардейском районе неизвестные обстреляли машину

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На месте собрали 17 металлических шариков.

Полицейские Красногвардейского района Петербурга разыскивают обстрелявших иномарку. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", пострадало авто Fiat Ducato 41-летнего жителя Янино. Мужчина рассказал, что инцидент произошел ночью 22 декабря около гипермаркета на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов. 

Судя по кадрам, которые были записаны камерой видеонаблюдения, стреляли в машину из пневматического пистолета трое неизвестных. На месте собрали 17 металлических шариков. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: на Гостилицком шоссе водитель Mercedes открыл стрельбу в дорожном конфликте. 

Фото: Piter.TV

Теги: красногвардейский район, стрельба по машине
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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