В Красногвардейском районе неизвестные обстреляли машину

Полицейские Красногвардейского района Петербурга разыскивают обстрелявших иномарку.
По информации АН "Оперативное прикрытие", пострадало авто Fiat Ducato 41-летнего жителя Янино. Мужчина рассказал, что инцидент произошел ночью 22 декабря около гипермаркета на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов.
Судя по кадрам, которые были записаны камерой видеонаблюдения, стреляли в машину из пневматического пистолета трое неизвестных. На месте собрали 17 металлических шариков.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: на Гостилицком шоссе водитель Mercedes открыл стрельбу в дорожном конфликте.
Фото: Piter.TV
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