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Мужчина выстрелил из сигнального пистолета на улице Крупской
Сегодня, 10:51
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Мужчина выстрелил из сигнального пистолета на улице Крупской

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В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20. 1 КоАП РФ.

Полиция Невского района Петербурга задержала мужчину за стрельбу из сигнального пистолета. Об этом рассказали в МВД России. 

Вечером 16 июня к правоохранителям обратился прохожий, заявивший о стрельбе на улице Крупской. На месте по подозрению поймали 42-летнего злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20. 1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: житель Бугров открыл стрельбу на шашлыках в Мурино. В результате хулиганской выходки никто не пострадал. Стрелка также привлекли к административной ответственности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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