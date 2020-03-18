В Михайловском саду нашли гвардейца с простреленной головой

Следователи уже изучили записи с камер видеонаблюдения.

Гвардейца с простреленной головой нашли в Центральном районе. Об этом стало известно Piter.TV.

Ещё живого 28-летнего старшины отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району нашли накануне около одиннадцати часов вечера на стационарном посту №11 в Михайловском саду. В тяжелом состоянии гвардейца доставили в Мариинскую больницу, где около 5 утра он скончался.

Следователи уже изучили записи с камер видеонаблюдения. В 19:00 была произведена проверка поста, а в 20:45 из будки выпал человек. В 22:30 гвардеец не вышел на связь, поэтому на пост приехал ответственный от руководства. Там он и нашел старшину с простреленной головой.

Служебный пистолет Макарова был у раненого. На месте происшествия нашли гильзу.

В прошлом месяце в Колпино два пьяных друга открыли стрельбу.

Видео: Piter.TV