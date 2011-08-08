Двое мужчин открыли стрельбу на строительном участке ВСМ в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Тосненского района задержали подозреваемых в стрельбе около строительного объекта в деревне Авати. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 24 декабря двое мужчин выстрелили на строительном участке высокоскоростной магистрали "Москва — Петербург". Правоохранители оперативно установили их автомобиль Toyota Land Cruiser на улице Строителей в деревне Турово. Сами злоумышленники 35 и 40 лет в состоянии опьянения скрылись в частном доме напротив.

Один из задержанных, будучи недовольным шумом от строительных работ, произвел выстрелы в воздух из охотничьего ружья. В результате никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

