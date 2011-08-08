  1. Главная
Двое мужчин открыли стрельбу на строительном участке ВСМ в Ленобласти
Сегодня, 9:27
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Тосненского района задержали подозреваемых в стрельбе около строительного объекта в деревне Авати. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 24 декабря двое мужчин выстрелили на строительном участке высокоскоростной магистрали "Москва — Петербург". Правоохранители оперативно установили их автомобиль Toyota Land Cruiser на улице Строителей в деревне Турово. Сами злоумышленники 35 и 40 лет в состоянии опьянения скрылись в частном доме напротив. 

Один из задержанных, будучи недовольным шумом от строительных работ, произвел выстрелы в воздух из охотничьего ружья. В результате никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: стрелок из окна на Пловдивской предстанет перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всм, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

