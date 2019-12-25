Пьяный петербуржец решил пострелять на Октябрьской улице в Колпино

У него есть разрешение на травматический пистолет.

Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в Колпино. По словам очевидца, он был не один. В отношении злоумышленника составили административный протокол, сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 12-го апреля на Октябрьской улице в районе дома №2. После этого хулиганы ушли в сторону улицы Тазаева.

Полиция задержала 36-летнего мужчину в состоянии опьянения. При нем был травматический пистолет "МР-80 13Т", разрешение тоже было.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге раскрыли тяжкое преступление 25-летней давности.

Фото: Piter.tv