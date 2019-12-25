Пьяный петербуржец решил пострелять на Октябрьской улице в Колпино

Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в Колпино. По словам очевидца, он был не один. В отношении злоумышленника составили административный протокол, сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел вечером 12-го апреля на Октябрьской улице в районе дома №2. После этого хулиганы ушли в сторону улицы Тазаева.
Полиция задержала 36-летнего мужчину в состоянии опьянения. При нем был травматический пистолет "МР-80 13Т", разрешение тоже было.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге раскрыли тяжкое преступление 25-летней давности.
Фото: Piter.tv
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