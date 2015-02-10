В Петербурге раскрыто тяжкое преступление 25-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В больницу 30 декабря 1996 года из парадной дома 1 по улице Матроса Железняка с множественными гематомами головы и тела был доставлен 56-летний мужчина. Он скончался в тот же день, было возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении данного преступления 12 апреля 2022 года был задержан 45-летний монтажник. Он изобличен в том, что во время внезапно возникшей ссоры на почве неприязненных отношений руками и ногами избил мужчину, который впоследствии скончался.
Задержанному предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Накануне в Приозерске спасатели обнаружили через окно труп пенсионерки.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все