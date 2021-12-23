  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приозерске спасатели обнаружили через окно труп пенсионерки
Сегодня, 8:15
222
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Приозерске спасатели обнаружили через окно труп пенсионерки

0 0

Соседи рассказали, что их пожилая соседка уже несколько дней не выходила из квартиры и не отвечала на звонки.

Во вторник, 12 апреля, в службу спасения обратились жители Приозерска. Они рассказали, что их пожилая соседка уже несколько дней не выходила из квартиры и не отвечала на звонки.

Так как квартира женщины располагалась на втором этаже, спасатели решили через окно оценить обстановку. Сотрудники Аварийно-спасательной службы увидели в комнате умершую пожилую женщину. Спасатели проникли в жилище и открыли дверь изнутри. Все работы проводились в присутствии полиции.

Тело пенсионерки направлено в морг для выяснения причин смерти.

Накануне вечером на Беговой мужчина выпал с балкона.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Теги: пожилая женщина, приозерск
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии