В Приозерске спасатели обнаружили через окно труп пенсионерки

Соседи рассказали, что их пожилая соседка уже несколько дней не выходила из квартиры и не отвечала на звонки.

Во вторник, 12 апреля, в службу спасения обратились жители Приозерска. Они рассказали, что их пожилая соседка уже несколько дней не выходила из квартиры и не отвечала на звонки.

Так как квартира женщины располагалась на втором этаже, спасатели решили через окно оценить обстановку. Сотрудники Аварийно-спасательной службы увидели в комнате умершую пожилую женщину. Спасатели проникли в жилище и открыли дверь изнутри. Все работы проводились в присутствии полиции.

Тело пенсионерки направлено в морг для выяснения причин смерти.

Накануне вечером на Беговой мужчина выпал с балкона.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области