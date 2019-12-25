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В Гатчине неизвестные выстрелили в охранника из пневматического оружия
Сегодня, 9:38
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В Гатчине неизвестные выстрелили в охранника из пневматического оружия

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Пострадавший обратился в больницу с травмой глаза, он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Гатчины разыскивают травмировавших охранника в результате стрельбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Гатчинского района 29 апреля поступило заявление от 69-летнего охранника коммерческой организации с информацией о том, что на улице Новоселов неизвестные выстрелили ему в глаз из пневматического оружия и скрылись. Предварительно, во время обхода вверенной территории мужчина услышал хлопок, позже в него попал металлический шарик.

Пострадавший обратился в больницу с травмой глаза, он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Злоумышленников ищут. 

Ранее мы рассказывали о том, что после стрельбы на Пушкинской улице в Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Выстрелом мужчина попытался поторопить медиков, прибывших для оказания помощи девушке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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