В баре на проспекте Просвещения пьяный посетитель угрожал людям пистолетом

Злоумышленник разогнал всех посетителей.

Сегодня ночью, 25 декабря, на проспекте Просвещения петербуржец с пистолетом угрожал посетителям бара. Пьяный мужчина размахивал оружием. Об этом сообщили в tg-канале "Росгвардия Петербурга ".

Выпивший хулиган дважды выстрелил из пистолета. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники бара нажали "тревожную кнопку" около часа ночи. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника. Пневматический пистолет у дебошира изъяли.

Задержанный доставлен в 57 отдел полиции. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Мурино задержан 16-летний юноша по подозрению в покушении на убийство знакомого.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга