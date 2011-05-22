В баре на проспекте Просвещения пьяный посетитель угрожал людям пистолетом

Сегодня ночью, 25 декабря, на проспекте Просвещения петербуржец с пистолетом угрожал посетителям бара. Пьяный мужчина размахивал оружием. Об этом сообщили в tg-канале "Росгвардия Петербурга ".
Выпивший хулиган дважды выстрелил из пистолета. К счастью, никто не пострадал.
Сотрудники бара нажали "тревожную кнопку" около часа ночи. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника. Пневматический пистолет у дебошира изъяли.
Задержанный доставлен в 57 отдел полиции. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Мурино задержан 16-летний юноша по подозрению в покушении на убийство знакомого.
Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга
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