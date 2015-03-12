  1. Главная
Неизвестный выстрелил в петербуржца у станции "Проспект Большевиков"
Сегодня, 12:23
У пострадавшего зафиксировали травматическое ранение головы.

Полиция Невского района ищет мужчину, который выстрелил в прохожего возле станции метро "Проспект Большевиков". 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 11 сентября к правоохранителям обратились врачи Александровской больницы с информацией о том, что к ним госпитализировали горожанина в возрасте 24 лет от дома в Клочковом переулке. У пострадавшего зафиксировали травматическое ранение головы. В него выстрелил незнакомец днем ранее. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, стрелка устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала стрелявшего из "пневмата" на СТО в деревне Энколово. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект большевиков, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

