Неизвестный выстрелил в петербуржца у станции "Проспект Большевиков"

Полиция Невского района ищет мужчину, который выстрелил в прохожего возле станции метро "Проспект Большевиков".

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 11 сентября к правоохранителям обратились врачи Александровской больницы с информацией о том, что к ним госпитализировали горожанина в возрасте 24 лет от дома в Клочковом переулке. У пострадавшего зафиксировали травматическое ранение головы. В него выстрелил незнакомец днем ранее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, стрелка устанавливают.

Фото: Piter.TV