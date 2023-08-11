  1. Главная
Полиция задержала стрелявшего из "пневмата" на СТО в деревне Энколово
Сегодня, 12:29
Стрелок был недоволен слишком шумными работами, он помещен в изолятор.

Полицейские задержали мужчину, который стрелял из пневматического оружия на СТО в деревне Энколово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 10 сентября к правоохранителям обратился директор станции на Шоссейной улице. По его словам, незнакомец подошел к емкости с дизельным топливом и выстрелил в нее. Оттуда вытекло 200-300 литров топлива, ущерб составил 21 тыс. рублей. 

На Хуторской улице задержали 59-летнего местного жителя. Стрелок был недоволен слишком шумными работами, он помещен в изолятор. 

Ранее на Piter.TV: на внутреннем кольце КАД водитель Lada выстрелил в "Газель". 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, энколово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

