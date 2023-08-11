  1. Главная
На внутреннем кольце КАД водитель Lada выстрелил в "Газель"
Сегодня, 11:58
Предположительно, злоумышленник стрелял из пневматического пистолета.

Полиция Всеволожского района ищет участника дорожного конфликта со стрельбой на Кольцевой автодороге. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 10 сентября правоохранителям поступили сведения от 31-летнего мужчины о том, что на 45-м километре внутреннего кольца неизвестный на автомобиле Lada Largus выстрелил в сторону его "Газели", предположительно, из пневматического пистолета. Никто не пострадал. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подросток, подозреваемый в повреждении остановки в Сертолово. 

