Петербургская полиция задержала участника разборки со стрельбой у кафе в Шлиссельбурге

Задержанный, имеющий несколько судимостей, доставлен в отдел полиции и в ближайшее время будет помещен под стражу.

Во вторник, 18 февраля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно со спецполком полиции Главка и полицейскими Петродворцового района задержали у дома 2Б по Гостилицкой улице в Петергофе 38-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске.

По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина обвиняется в незаконном сбыте огнестрельного оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Он является участником вооруженного конфликта между двумя группами одной диаспоры, произошедшего в феврале 2021 года в кафе на Затонной улице в Шлиссельбурге, в результате которого один человек погиб от огнестрельного ранения.

Задержанный, имеющий несколько судимостей, доставлен в отдел полиции и в ближайшее время будет помещен под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержаны еще два участника группы мошенников, подменявших товары на маркетплейсе.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти