В Петербурге задержаны еще два участника группы мошенников, подменявших товары на маркетплейсе

В ходе обысков по местам проживания задержанных были изъяты: 8 мобильных телефонов, 22 банковские карты, 5 сим-карт, 1 карта памяти, деньги в сумме 25 000 рублей, 236 USB-адаптеров, 21 пара наушников, пакет с кабелями USB-C, iPhone XR, часы Apple Watch, 2 пакета с амбушюрами для наушников.

Как стало известно ранее, 12 апреля прошлого года сотрудники уголовного розыска регионального управления полиции выявили преступную схему, в рамках которой группа лиц совершала хищение дорогих гаджетов посредством их замены на дешевые аналоги на одном из маркетплейсов. Было установлено, что в период с 2 по 3 апреля на платформе агрегатора товаров маркетплейса были созданы и зарегистрированы на подставных лиц 4 учетные записи с использованием одного IP-адреса. 3 апреля с этого же адреса были размещены и оплачены одной банковской картой 4 заказа на приобретение 120 зарядных устройств марки "Apple". Затем заказы поступили в пункты выдачи товаров маркетплейса, расположенные на Новоизмайловском проспекте, и были последовательно получены одним и тем же мужчиной. Получив заказ, злоумышленник пересаживался в автомобиль марки "Ауди", вскрывал коробку с заказом и заменял содержимое. Через несколько минут он дистанционно оформлял заявку на возврат товара. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий трое жителей Московского района Санкт-Петербурга были задержаны по подозрению в совершении данного преступления. Задержанными оказались два брата в возрасте 21 и 24 лет, а также их 19-летний сообщник, который занимался получением заказов. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и осмотра их автомобиля были изъяты: 6 банковских карт, 16 мобильных телефонов, 505 оригинальных и поддельных адаптеров питания марки "Apple", 11 сим-карт, ноутбук и 90 тысяч рублей. Всем троим была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

12 февраля этого года в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще два участника преступной группы, оба в возрасте 22 лет.

На сегодняшний день полицейскими выявлено 41 эпизод преступной деятельности данной группы. В ходе обысков по местам проживания задержанных были изъяты: 8 мобильных телефонов, 22 банковские карты, 5 сим-карт, 1 карта памяти, деньги в сумме 25 000 рублей, 236 USB-адаптеров, 21 пара наушников, пакет с кабелями USB-C, iPhone XR, часы Apple Watch, 2 пакета с амбушюрами для наушников. Задержание произведено на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных соучастников и других эпизодов преступной деятельности злоумышленников.

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Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти