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Петербуржца с мефедроном в машине задержали на Дачном проспекте
Сегодня, 9:52
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Петербуржца с мефедроном в машине задержали на Дачном проспекте

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Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ, (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

В среду, 12 февраля, в 13:15, в районе дома 4 корпус 3 на Дачном проспекте, сотрудники экономического отдела полиции Кировского района совместно с представителями ГАИ провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был остановлен автомобиль марки Renault Logan, за рулем которого находился 26-летний житель города.

По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в процессе проверки полицейские обнаружили и изъяли пакет с белым кристаллическим веществом весом около 500 граммов. Экспертиза подтверждает, что данное вещество является наркотическим препаратом "метилэфедрон".

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ, (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Водитель был задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что у жителя Мурино нашли семь кустов конопли и около четырех кг наркотиков.

Фото: Piter.TV;  ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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