У жителя Мурино нашли семь кустов конопли и около четырех кг наркотиков

Следственные органы УМВД РФ по Всеволожскому району возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 44-летнего мужчину, проживающего в доме 19 на Воронцовском бульваре. По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе обыска его квартиры было обнаружено и изъято 7 кустов конопли, а также готовая продукция — 5 стеклянных банок и 13 полиэтиленовых пакетов с марихуаной, общим весом более 3 килограммов.

Кроме этого, полицейские нашли пластиковый контейнер с 31 свёртком гашиша, общая масса которого превысила 850 граммов. Следственные органы УМВД России по Всеволожскому району возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия для выявления сообщников и каналов сбыта наркотических веществ.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержали жителя Алтайского края с 4 кг медефрона.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти