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Неизвестный выстрелил в гражданина Африки у хостела на проспекте Обуховской Обороны
Сегодня, 9:35
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nadezhda_sib

Неизвестный выстрелил в гражданина Африки у хостела на проспекте Обуховской Обороны

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Мужчину госпитализировали с ранением пальца и травмой колена.

Полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в постояльца хостела на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 15-го марта в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении у дома №287/2. Прибывшие на место правоохранители установили, что несколько выстрелов было произведено, предположительно, из травматического оружия. Пострадавшим стал 40-летний гражданин одного из государств северной Африки. Его госпитализировали с ранением пальца и травмой колена.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге оштрафовали отца, который посадил за руль маленького сына. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, стрельба, хостел
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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