Неизвестный выстрелил в гражданина Африки у хостела на проспекте Обуховской Обороны

Мужчину госпитализировали с ранением пальца и травмой колена.

Полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в постояльца хостела на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 15-го марта в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении у дома №287/2. Прибывшие на место правоохранители установили, что несколько выстрелов было произведено, предположительно, из травматического оружия. Пострадавшим стал 40-летний гражданин одного из государств северной Африки. Его госпитализировали с ранением пальца и травмой колена.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге оштрафовали отца, который посадил за руль маленького сына.

Фото: Piter.TV