В отношении напавших на пожилую пару на Суворовском проспекте возбуждено уголовное дело

Защищая свою супругу, пожилой мужчина ранил из травмата двоих оппонентов.

В отношении молодых людей, напавших на пожилую пару на Суворовском проспекте, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, вечером 5 сентября трое молодых людей, одному из которых 16 лет, в ходе дорожного конфликта напали на велосипедиста. За мужчину вступилась семейная пара, проезжавшая мимо, 63-летний мужчина и 58-летняя женщина. В ответ троица "переключилась" на супругов. Их не остановило предупреждение о наличии у пенсионера травматического пистолета. Защищая свою супругу, пожилой мужчина ранил из травмата двоих оппонентов. Один из них, 16-летний молодой человек, был госпитализирован в больницу. Госпитализация потребовалась и пожилой женщине: она получила побои средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Двое подозреваемых, обоим по 20 лет, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Третий, находящийся в больнице взят под охрану полиции.

Видео: МВД