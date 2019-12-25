Стали известны подробности стрельбы на Суворовском проспекте

Пожилой мужчина применил травматическое оружие, защищая супругу от напавших молодых людей.

В полицию Центрального района Петербурга вечером 5 сентября поступило сообщение о конфликте со стрельбой у дома 6 по Суворовскому проспекту. На место оперативно прибыл наряд полиции. В отдел полиции были доставлены двое мужчин, 20 и 63 лет. Еще один 20-летний мужчина и его 16-летний товарищ были госпитализированы в больницу с травматическими ранениями. После оказания медпомощи 20-летний пациент самовольно покинул больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В результате разбирательства стало известно, что 63-летний мужчина вместе с 58-летней супругой ехал по Суворовскому проспекту на своём автомобиле. В районе дома №6 они увидели произошедший дорожный конфликт между велосипедистом и водителем Lada. Из отечественного автомобиля выскочили трое молодых людей и начали избивать велосипедиста. Пожилой петербуржец решил вмешаться, остановился, вышел из машины и сделал замечание троим нападавшим. Вместе с ним из автомобиля вышла его супруга. В ответ на замечание молодые люди набросились с кулаками на семейную пару. Не остановило их и предупреждение пенсионера о наличии у него травматического пистолета. В результате двое молодых людей получили травматические ранения. Медицинская помощь также потребовалась и супружеской паре, женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Полиция процессуальную проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV