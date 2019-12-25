Дебошир устроил драку со стрельбой на Суворовском проспекте

Огонь открыл 63-летний мужчина. В результате двое пострадавших оказались в больнице, шестнадцатилетний молодой человек попал в реанимацию.

Вечером вторника, 6 сентября, в экстренные службы поступила информация о групповой драке со стрельбой у дома №6 по Суворовскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место правоохранители в 19:43 задержали двоих двадцатилетних молодых людей и одного шестнадцатилетнего юношу, а также 63-летнего мужчину. У последнего изъяли травматический пистолет. На него и одного из оппонентов составлены административные протоколы.

Как удалось установить, зачинщиком драки был самый старший её участник. Он открыл огонь в ходе возникшей ссоры. В результате шестнадцатилетний гражданин был госпитализирован в реанимацию с ранением левой и правой половины грудной клетки в тяжелом состоянии. Также в больницу поступил двадцатилетний участник драки с открытой раной правого коленного сустава, ссадиной лба, гематомой передней поверхности грудной клетки, но он ушёл домой после оказания помощи медиками.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Металлистов петербурженка ударила пьяного мужа ножом в живот.

Фото: Piter.TV