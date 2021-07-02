  1. Главная
Петербуржец "успокаивал" шумную компанию выстрелами из "травмата" в Московском районе
Злоумышленником оказался 43-летний местный житель.

Правоохранители задержали стрелявшего из "травмата" с балкона. Он доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне в полицию Московского района поступили сведения о стрельбе в 5-м Предпортовом проезде. Спустя время с заявлениями обратились две женщины, сообщившие, что на месте происшествия находились их дети в возрасте 16 и 17 лет. К счастью, никто не пострадал. 

Злоумышленником оказался 43-летний местный житель, у него изъят травматический пистолет. По предварительным данным, мужчины выстрелил, чтобы якобы успокоить группу молодых людей, скандаливших под окнами. 

Ранее на Piter.TV: молодые люди задержаны за разборки со стрельбой на Балканской площади. 

