Петербуржец "успокаивал" шумную компанию выстрелами из "травмата" в Московском районе

Злоумышленником оказался 43-летний местный житель.

Правоохранители задержали стрелявшего из "травмата" с балкона. Он доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию Московского района поступили сведения о стрельбе в 5-м Предпортовом проезде. Спустя время с заявлениями обратились две женщины, сообщившие, что на месте происшествия находились их дети в возрасте 16 и 17 лет. К счастью, никто не пострадал.

Злоумышленником оказался 43-летний местный житель, у него изъят травматический пистолет. По предварительным данным, мужчины выстрелил, чтобы якобы успокоить группу молодых людей, скандаливших под окнами.

Фото: Piter.TV