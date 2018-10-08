На Ланском шоссе мужчина выстрелил в сотрудника бани

Потерпевший обращался к медикам с химическим ожогом глаз.

Правоохранители Приморского района задержали молодого человека за стрельбу из сигнального пистолета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 10 июля в дежурную часть обратился сотрудник бани, заявивший о том, что на Ланском шоссе в ходе конфликта неизвестный выстрелил в его сторону, а затем скрылся. Потерпевший обращался к медикам с химическим ожогом глаз. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Накануне на Стародеревенской улице по подозрению поймали 21-летнего напавшего. Полицией изъяты оружие и перцовые баллончики.

Ранее мы рассказывали о том, что после конфликта на Цитадельском шоссе возбуждено уголовное дело по той же статье.

Фото: Piter.TV