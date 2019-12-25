В деревне Мыслино мужчина выстрелил 15 раз в стену дома, где находились его родственники

Злоумышленник находился с его пожилыми родственниками в конфликте.

Мужчина стрелял по частному дому в деревне Мыслино Волховского района, внутри находились его родственники. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию 11-го октября в 22:15. Наряд патрульно-постовой службы установил, что мужчина 1975-го года рождения 4 раза выстрелил в стену частного дома. В нем были его дядя 1947-го года рождения и его супруга 1952-го года рождения. Мужчина находился с родственниками в длительном конфликте. После этого он скрылся на своей "Ладе". На южной стене дома были обнаружены 15 отверстий.

Спустя несколько часов после конфликта, который произошел с водителем эвакуатора, злоумышленника задержали на проспекте Испытателей и доставили в отдел полиции Приморского района. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что охранник выстрелил в живот врачу поликлиники из-за парковки на проспекте Народного Ополчения.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV