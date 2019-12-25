Охранник выстрелил в живот врачу поликлиники из-за парковки на проспекте Народного Ополчения

Инцидент произошел 11-го октября.

Мужчина выстрелил в живот врачу из газового револьвера на автостоянке на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение от врача поликлиники в полицию поступило 11-го октября около 21 часа. Он рассказал о том, что в ходе конфликта из-за парковки, переросший в обоюдную драку, неизвестный выстрелил в него. Обидчиком оказался охранник частного охранного предприятия 1973-го года рождения.

Потерпевшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Охранника задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что анонимные "минеры" атаковали три ТЦ в Петербурге.

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