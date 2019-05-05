Анонимные "минеры" атаковали три ТЦ в Петербурге

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в Петербурге неизвестные вновь угрожают минированием зданий. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье вечером в полицию пришли анонимны письма. Неизвестный угрожал взорвать ТЦ "Галерея". Сотрудники ведомства незамедлительно проверили торговый комплекс на наличие взрывчатки. В результате проверки ничего опасного обнаружено не было.

В этот же день в дежурную часть полиции по номеру "112" поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что по адресу Некрасова, 5 заложена бомба. Звонивший отметил, что он оставил черный пакет со взрывчатым устройством. Правоохранители проверили дом и также ничего не обнаружили.

Ранее мы сообщали о том, что горячая линия по вопросам отопления заработает в Петербурге 12 октября.

Фото:pixabay