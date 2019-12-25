Горячая линия по вопросам отопления заработает в Петербурге 12 октября

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в Северной столице запустят горячую линию по вопросам отопления. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского омбудсмена.
Известн, что горячую линию организовал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. В ведомстве отметили, что петербуржцы часто жалуются на перебои центрального отопления и горячего водоснабжения.
Известно, что горячая линия будет работать до пятницы.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербург 12 октября придет похолодание.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все