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Горячая линия по вопросам отопления заработает в Петербурге 12 октября
Сегодня, 9:36
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IRINA_CHALKINA

Горячая линия по вопросам отопления заработает в Петербурге 12 октября

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Её организовал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в Северной столице запустят горячую линию по вопросам отопления. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского омбудсмена.

Известн, что горячую линию организовал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. В ведомстве отметили, что петербуржцы часто жалуются на перебои центрального отопления и горячего водоснабжения. 

Известно, что горячая линия будет работать до пятницы. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург 12 октября придет похолодание.

Фото:pixabay

Теги: горячая линия, омбудсмен, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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