Двое подростков обстреляли окна дома в поселке Пудость

Правоохранители Гатчинского района проводят проверку по факту стрельбы в поселке Пудость. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 декабря обратился мужчина с заявлением о том, что он услышал звук удара по окну, когда находился в гостях у брата. После было обнаружено повреждение стекла от выстрела.

По подозрению поймали 17-летнего первокурсника техникума и 13-летнего семиклассника. С места происшествия изъяли пневматический пистолет и банку с металлическими шариками. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV