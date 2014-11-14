  1. Главная
Двое подростков обстреляли окна дома в поселке Пудость
Сегодня, 9:49
Двое подростков обстреляли окна дома в поселке Пудость

С места происшествия изъяли пневматический пистолет и банку с металлическими шариками.

Правоохранители Гатчинского района проводят проверку по факту стрельбы в поселке Пудость. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 29 декабря обратился мужчина с заявлением о том, что он услышал звук удара по окну, когда находился в гостях у брата. После было обнаружено повреждение стекла от выстрела. 

По подозрению поймали 17-летнего первокурсника техникума и 13-летнего семиклассника. С места происшествия изъяли пневматический пистолет и банку с металлическими шариками. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: возле кафе в Кингисеппе мужчина обстрелял незнакомца. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Фото: Piter.TV 

