Неизвестные обстреляли окна квартиры на Октябрьской улице

Отверстия характерны для пневматических пулек.

Правоохранители проводят проверку по факту повреждения окон квартиры в Колпино. Предварительно, их обстреляли, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 2 марта в полицию обратилась жительница дома 69 по Октябрьской улице с информацией об обнаружении отверстий в окне на кухне. На месте было установлено, что в стеклопакете есть несквозные отверстия диаметром около 1 сантиметра, характерные для пневматических пулек.

Стрелявшего разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Шушарах молодой человек выстрелил в стену, пуля отскочила в висок.

Фото: Piter.TV