  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестные обстреляли окна квартиры на Октябрьской улице
Сегодня, 9:28
26
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные обстреляли окна квартиры на Октябрьской улице

0 0

Отверстия характерны для пневматических пулек.

Правоохранители проводят проверку по факту повреждения окон квартиры в Колпино. Предварительно, их обстреляли, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 2 марта в полицию обратилась жительница дома 69 по Октябрьской улице с информацией об обнаружении отверстий в окне на кухне. На месте было установлено, что в стеклопакете есть несквозные отверстия диаметром около 1 сантиметра, характерные для пневматических пулек. 

Стрелявшего разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Шушарах молодой человек выстрелил в стену, пуля отскочила в висок. 

Фото: Piter.TV

Теги: октябрьская улица, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии