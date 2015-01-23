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После стрельбы по окну в Невском районе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:33
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После стрельбы по окну в Невском районе возбуждено уголовное дело

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек, у которого изъяли пневматический пистолет "Сталкер".

В Невском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы во 2-м Рабфаковском переулке.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, жительница одного из домов 3 октября сообщила о выстрелах из соседнего здания и обнаружила несколько отверстий в своем окне. Полицейские обнаружили и зафиксировали повреждения, а также отметили отсутствие пострадавших.

На следующий день, 2 октября, сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек, у которого изъяли пневматический пистолет "Сталкер". Задержанный уже имел проблемы с законом в прошлом – в возрасте 16 лет он был привлечен к ответственности за кражу, но отделался штрафом.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик отбил селезенку однокласснице в петербургской гимназии.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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