Мальчик отбил селезенку однокласснице в петербургской гимназии

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Поздно вечером в среду, 2 октября, за медицинской помощью в Филатовскую больницу обратилась 14-летняя ученица восьмого класса. Девочка жаловалась на сильную боль в животе. По информации Neva.Today, ее госпитализировали с повреждением капсулы селезенки в тяжелом состоянии.

Мать ребенка сообщила, что днем раньше, примерно в 14:00, в помещении гимназии на проспекте Славы девочку ударил кулаком в живот одноклассник. Она добавила, что ранее между ними не возникало конфликтов.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что юная мигрантка стала жертвой домогательств со стороны друга матери на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.TV