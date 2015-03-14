Мужчина решил запугать оппонентов пистолетом у строймаркета на проспекте Энгельса

Никто не пострадал. Выстрел был произведен вверх.

Мужчина сделал выстрел около входа в строительный магазин "Петрович" на проспекте Энгельса, узнал Piter.tv. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Инцидент произошел 3 мая. Между стрелявшим и двумя другими мужчинами произошел конфликт. Он решил убедить всех в своей правоте с помощью выстрела в воздух. На место вызвали полицию.

На подозреваемого зарегистрирован травматический пистолет Grand Power. Ранее он уже был судим по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на майских праздниках в авариях в Петербурге и Ленобласти пострадали более 50 человек.

Фото: Piter.tv