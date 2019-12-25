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На майских праздниках в авариях в Петербурге и Ленобласти пострадали более 50 человек
Сегодня, 10:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На майских праздниках в авариях в Петербурге и Ленобласти пострадали более 50 человек

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Три человека погибли.

В период первых майских праздников на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали более 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В период с 29 апреля по 3 мая в Петербурге произошло 1252 аварии, травмы получили 33 человека (в том числе трое детей). Еще один человек погиб в ДТП.

В Ленобласти за это время зафиксировано 348 аварий. В них пострадал 21 человек, еще двое погибли.

По факту смертельной аварии с автомобилем "скорой помощи" возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: аварии, гибдд
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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