На майских праздниках в авариях в Петербурге и Ленобласти пострадали более 50 человек

Три человека погибли.

В период первых майских праздников на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали более 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В период с 29 апреля по 3 мая в Петербурге произошло 1252 аварии, травмы получили 33 человека (в том числе трое детей). Еще один человек погиб в ДТП.

В Ленобласти за это время зафиксировано 348 аварий. В них пострадал 21 человек, еще двое погибли.

По факту смертельной аварии с автомобилем "скорой помощи" возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv